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KDK 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, yaşlarını gerekçe göstererek öğrenim kredisi ve burs başvurularını reddeden Kredi ve Yurtlar Kurumu hakkında kendilerine başvuran 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu - Kurum, ilgili idarenin kredi, burs verme süreç ve imkanlarını iyileştirmek, geliştirmekle yükümlü olduğu belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığına, kredi ve burs tahsislerindeki yaş sınırı mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde tavsiye yazısı gönderdi

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:54
KDK 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yaşlarını gerekçe göstererek öğrenim kredisi ve burs başvurularını reddeden Kredi ve Yurtlar Kurumu hakkında kendilerine başvuran 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Kurumunun, yaşlarını gerekçe göstererek öğrenim kredisi ve burs başvurularını reddetmesiyle ilgili kuruma şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine KDK, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumundan konuyla ilgili bilgi ve belge istedi. Yapılan incelemelerde, geçmiş yıllarda başvuran bütün öğrencilerin yaş sınırı gözetilmeden değerlendirildiği tespit edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından KDK'ye gelen cevabi yazıda ise şikayetçi vatandaşların başvurusunun, 2018-2019 öğretim yılı içerisinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunda alınan, "Başvuru yapıldığı yıl itibariyle 35 yaşını geçmiş olan lisans öğrencileri ve 40 yaşını geçmiş olan yüksek lisans öğrencilerinin öncelikli olsalar dahi burs tahsis işlemi yapılamayacağı" kararı nedeniyle değerlendirilmediği ifade edildi.

KDK'nin bilgi, belge, mevzuat ve ilgili kanunlarda yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde konuyla ilgili bir düzenlemenin olmadığı, yönetmelik yerine mülga Yönetim Kurulu kararıyla düzenleme yapılmasının üst hukuk normlarına aykırı olduğu ifade edildi.

Tavsiye kararında, ilgili idarenin kredi, burs verme süreç ve imkanlarını iyileştirmek, geliştirmekle yükümlü olduğu belirtildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kararının, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığının ifade dildiği tavsiyede, burs ve kredi tahsislerine getirilen yaş sınırının, eğitim hakkı ile iç içe olan öğrenim hakkını da kısıtladığı dile getirildi.

Şikayetçi vatandaşlara ilişkin idari işlemin geri alınması ve mağduriyetlerini giderecek şekilde yeni işlem tahsis edilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiyede bulunuldu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:54
  1. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  2. KDK tavsiyesi
  3. kredi ve burs tahsislerindeki yaş sınırı

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