KDC'nin yeni cumhurbaşkanı göreve başladı

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen ayki cumhurbaşkanı seçimini kazanan muhalif aday Felix Tshisekedi, yemin ederek ülkenin 5. cumhurbaşkanı oldu. Devlet televizyonundan canlı yayınlanan yemin töreninde konuşan Tshisekedi, KDC'de nefret ve kabileciliğe yeri olmayacağını, her vatandaşın iyiliği için çalışacağını belirtti. Konuşması sırasında rahatsızlanan Tshisekedi, kısa bir aradan sonra konuşmasını sürdürdü. Törene, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta da katıldı. Yemin töreniyle Felix Tshisekedi, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten Joseph Kabila'dan görevi resmen devralmış oldu. KDC Seçim Komisyonu, 2 yıl ertelenmeden sonra 31 Aralık'ta düzenlenen seçimi Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak kazandığını açıklamıştı. Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Martin Fayulu'nun oyların yüzde 35,2'sini, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin ise yüzde 23,8'ini aldığını duyurmuştu. Seçim sonuçlarının şüpheli olduğu açıklamasını yapan Avrupa Birliği ve Afrika Birliği, dün Tshisekedi'yi KDC'nin yeni cumhurbaşkanı olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.







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