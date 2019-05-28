0553 313 94 23

KDC'deki tekne kazasında ölü sayısı 47'ye çıktı

28 Mayıs 2019 Salı 19:31
KDC'deki tekne kazasında ölü sayısı 47'ye çıktı

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde hafta sonu meydana gelen tekne kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mai-Ndombe Gölü'nde cumartesiyi pazara bağlayan gece yaklaşık 350 yolcusu bulunan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'dan 47'ye çıktı.

Yetkililer, Inongo kentine varmadan 10 kilometre önce batan aşırı yüklü tekneden 185 yolcunun kurtarıldığını, 100 kişinin halen kayıp olduğunu duyurdu.

Mai-Ndombe Valisi Antoine Massamba, kayıpları bulma umudunun azaldığını, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarına yarın son verileceğini belirtti.

Yaşamını yitirenlerin 22'sinin öğretmen olduğu bildirildi.

KDC'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde geçen ay bir teknenin batması sonucu 130'a yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü olaylara yol açıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:31
  1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  2. tekne

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ambulans sürücüsü darp edildi
    1. Ambulans sürücüsü darp edildi
    2. Bakan Pakdemirli Rus mevkidaşı..
    3. Drift yaparken adamı ezdi! Serbest..
    4. Fenerbahçe'nin eski başkanı hayatını..
    5. UEFA Avrupa Ligi final maçına doğru
    6. Ramazanın 23. günü | Günün iftar..
    7. "Ekrem İmamoğlu güç zehirlenmesine..
    8. Bartın’ın ilk Oyuncak Kütüphanesi..
    9. MÜSİAD Başkanı Tat Metal ve Çınar..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak..
    11. Çaycuma’da Dünya Çevre Günü kutlanıyor
    12. Zonguldakspor Taraftarları’ndan..
    13. Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü,..
    14. Binali Yıldırım'dan Topbaş'a ziyaret
    15. Fenerbahçe Kulübünün acı günü
    16. Fenerbahçe’de 1989-1993 yılları..
    17. TBMM Genel Kurulu
    18. Nusaybin’de traktör altında kalan 1..
    19. Odunlukta çıkan yangın 2 ahır ve evi..
    20. İlber Ortaylı 'zorundayız' dedi ve..
    21. "Bizleri terör örgütleriyle..
    22. İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı..
    23. "İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in..
    24. Mali'de trafik kazası: 20 ölü
    25. Bakan Kurum Sultangazi'de
    26. Suvarlı beldesinde seçimler yenilenecek
    27. Nida Tunus Hareketi Partisi'nin genel..
    28. Akıncı Üssü davası
    29. 72. Dünya Sağlık Asamblesinde kritik..
    30. Alanyaspor'da transfer
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!