0553 313 94 23

KDC'deki Schengen Evi yeniden açıldı

Bir yıldan uzun süredir kapalı olan Schengen Evi, "Avrupa Vize Merkezi" adıyla yeniden açıldı

07 Mart 2019 Perşembe 00:52
KDC'deki Schengen Evi yeniden açıldı

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl Belçika ile yaşanan gerilimin ardından kapatılan Schengen Evi'nin "Avrupa Vize Merkezi" adıyla yeninden açıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Avrupa Birliği vize başvurularını işleme alan, Belçika'nın 17 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve Norveç adına idare ettiği "Schengen Evi" olarak bilinen başkent Kinşasa'daki konsolosluğu, kapalı kaldığı bir yılın ardından Avrupa Vize Merkezi adı ile yeniden açıldı.

Açılış törenine, Vize Merkezi'nden sorumlu Belçika Kinsaşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philippe Bronchain, 24 Ocak'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin Kabine Direktörü Vital Kamerhe, Özel Güvenlik Danışmanı François Beya katıldı.

KDC, konsolosluğa, Schengen Evi'ne tanınan diplomatik dokunulmazlığı sağlayacak.

Schengen Evi, Belçika'nın 2017 sonunda KDC hükümeti ile işbirliğini askıya alması üzerine, Kinşasa yönetimi tarafından geçen yıl ocak ayı sonunda kapatılmıştı.

Brüksel yönetimi, iş birliğini askıya alma kararında, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila karşıtı gösterilere sert müdahaleleri gerekçe göstermişti.

Tshisekedi, seçim kampanyasında Schengen Evi'nin yeniden açılmasını vadetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:52
  1. KDC
  2. Kinşasa
  3. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  4. Schengen Evi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSP Genel Başkan adayı olacak mı? Sarıgül açıkladı
    1. DSP Genel Başkan adayı olacak mı?..
    2. Manchester United, Paris’te zoru..
    3. Canan Karatay'ın pastası olay oldu!..
    4. Manchester tarih yazdı! Yok böyle bir..
    5. Bakan Soylu: Sırtını PKK'ya yaslayan..
    6. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    7. Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne..
    8. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    9. TBMM Başkanı Şentop, ilk yurtdışı..
    10. ABD’den yeni 'Venezuela' hamlesi: Bu..
    11. "ABD'nin bombaları insani..
    12. KDC'deki Schengen Evi yeniden açıldı
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    15. Prizren'de el sanatları sergisi açıldı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    18. ABD'li senatör, askerliği sırasında..
    19. Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis..
    20. Kariyer Okulunun ilk kariyer danışmanı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu kadın..
    22. Budapeşte'de kitap tanıtımı ve film..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    24. Lucescu: Türkiye'de kimsede o cesaret..
    25. Türk Bilim Heyeti Antarktika’dan yurda..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    27. Rusya'dan ABD'ye 'nükleer füze'..
    28. Karabük’te Türk Dünyası Müzik..
    29. "Suriye'deki kadın mahkumlar derhal..
    30. Türk ekibi, Antarktika Bilim..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları