THY- Euroleague
0553 313 94 23

KDC'deki ebola salgınında ölümlü vaka sayısı 200'ü geçti

Salgında 212 kişi ebola nedeniyle hayatını kaybetti - Son salgında ebola virüsü taşıyan 140 kişi iyileşti

04 Aralık 2018 Salı 06:30
KDC'deki ebola salgınında ölümlü vaka sayısı 200'ü geçti

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında bugüne kadar 212 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan ebola salgını ile ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 444 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 396'sının ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Şu ana kadar 212 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapan 140 kişi iyileşti. Ayrıca 444 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 ölümlü vaka daha bulunuyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında, bugüne kadar 36 bin 277 kişiye aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 06:30
  1. Ebola
  2. KDC
  3. öldü
  4. salgın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB resmen onay verdi! Zam geliyor...
    1. AB resmen onay verdi! Zam geliyor...
    2. Suudi Prense bir şok daha! Kontrol..
    3. Bahreyn Kralı çok beğendi, Putin'den..
    4. 40 gün sonra ilk kez görüntülendi
    5. TSK'da 'Lazer teknolojisi' ASELSAN..
    6. "ABD Kongresi Suudi Prens Muhammed'e..
    7. Trump'tan elektrikli otomobil..
    8. Otobüs şoförüne silahlı saldırı
    9. KDC'deki ebola salgınında ölümlü vaka..
    10. AB resmen onay verdi! Zam geliyor...
    11. Erdoğan: Maduro'dan talep ettim uygun..
    12. Venezuelalı askerlerden Erdoğan'a..
    13. 2018 Ballon d'Or'un sahibi belli oldu
    14. Rusya'dan 'çak selamı'na açıklama
    15. 11 Eylül ile ilgili gündeme bomba gibi..
    16. Fatih'te silah sesleri; özel harekat..
    17. Erdoğan-Maduro ortak basın toplantısı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'dan..
    19. İtalyan medyası duyurdu! İşte..
    20. ABD Kongresinde "Baba Bush" için anma..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!