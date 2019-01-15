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KDC'deki ebola salgınında ölenlerin sayısı 353'e yükseldi

15 Ocak 2019 Salı 22:08
KDC'deki ebola salgınında ölenlerin sayısı 353'e yükseldi

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, geçen yıl temmuz sonunda başlayan ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 353'e çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve sonrasında Ituri eyaletine yayılan salgında, 658 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 609'unun ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 353 kişi yaşamını yitirdi.

Veriler, ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 49 vakada daha kanamalı ateşten ölüm bulunduğuna işaret etti.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 60 bin 460 kişiye aşı yapılmıştı.

Ebola, ilk olarak 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'da 2014-2017 yıllarında görülen salgında, yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:08
  1. "Ebola"
  2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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