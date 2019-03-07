0553 313 94 23

KDC'dek Schengen Evi, "Avrupa Vize Merkezi" adıyla yeniden açıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl Belçika ile yaşanan gerilimin ardından kapatılan Schengen Evi'nin "Avrupa Vize Merkezi" adıyla yeninden açıldığı bildirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 00:52
KDC'dek Schengen Evi, "Avrupa Vize Merkezi" adıyla yeniden açıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl Belçika ile yaşanan gerilimin ardından kapatılan Schengen Evi'nin "Avrupa Vize Merkezi" adıyla yeninden açıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Avrupa Birliği vize başvurularını işleme alan, Belçika'nın 17 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve Norveç adına idare ettiği "Schengen Evi" olarak bilinen başkent Kinşasa'daki konsolosluğu, kapalı kaldığı bir yılın ardından Avrupa Vize Merkezi adı ile yeniden açıldı.

Açılış törenine, Vize Merkezi'nden sorumlu Belçika Kinsaşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philippe Bronchain, 24 Ocak'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin Kabine Direktörü Vital Kamerhe, Özel Güvenlik Danışmanı François Beya katıldı.

KDC, konsolosluğa, Schengen Evi'ne tanınan diplomatik dokunulmazlığı sağlayacak.

Schengen Evi, Belçika'nın 2017 sonunda KDC hükümeti ile işbirliğini askıya alması üzerine, Kinşasa yönetimi tarafından geçen yıl ocak ayı sonunda kapatılmıştı.

Brüksel yönetimi, iş birliğini askıya alma kararında, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila karşıtı gösterilere sert müdahaleleri gerekçe göstermişti.

Tshisekedi, seçim kampanyasında Schengen Evi'nin yeniden açılmasını vadetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:52
  1. KDC
  2. Kinşasa
  3. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  4. Schengen Evi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak
    1. Bayraktar İHA Ukrayna'da test..
    2. Kara yollarında durum
    3. Kapıyı çalan büyük tehlike!
    4. İyi Parti’den Nallıhan’da 15 istifa
    5. Almanya yine terörün hamiliğini..
    6. İbadete açılan Çamlıca Camii havadan..
    7. Çamlıca Camii’nde ilk ezan bu sabah..
    8. Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu
    9. İstanbul'da katliam! 2'si öz oğlu 4..
    10. ASELSAN hücresi çözüldü!
    11. Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    12. İsrail'de Arap ittifakına seçim yasağı
    13. Trump'tan Kuzey Kore'ye "hayal..
    14. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    15. Numan Kurtulmuş: Hepimiz aynı..
    16. Meteoroloji'den yeni uyarı
    17. Adana'da bekçilere saldırı
    18. 07.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu
    20. Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    21. Başkent’te aydınlatma direkleri devrildi
    22. PKK'ya hava savunma sistemi
    23. Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu
    24. 50 milyonluk proje! Yerin altından..
    25. Yoğunluktan kaçmak için trafiği böyle..
    26. Türk heyet Antarktika Bilim..
    27. Savaşa ramak kaldı! Lavrov açık açık..
    28. Merkez kulağını tıkadı! Faizler sevindi
    29. Ortalık kızışıyor: ABD’den yeni Maduro..
    30. Dört bir koldan istihdam atağı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları