KDC'de seçim sonrası internete erişim engeli

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) internet erişiminin kesildiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yetkililer, güvenlik nedenlerini gerekçe göstererek internet sağlayıcı firmalardan internet hizmetini kapatmalarını istedi.

Firmalar, müşterilerine gönderdikleri mesajda, hükümetin direktifi üzerine internet hizmetlerinin verilemeyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimlerin 2 yıl ertelendikten sonra dün yapıldığı ülkede, muhalif cumhurbaşkanı adaylarından Martin Fayulu, hükümetin kendi adayının lehine seçim sonuçlarına müdahale etmek amacıyla interneti kestiğini, güvenlik gerekçesinin uydurma olduğunu savundu.

Fayulu, "Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın adayı Emmanuel Ramazani Shadary için utanç verici, Shadary'nin seçilmesi imkansız." ifadesini kullandı.

Hükümetten konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İnternet kesintisinin, bazı oy verme merkezlerinin sandık sonuçlarını sosyal medyada paylaşmasının ardından başladığı belirtiliyor.

Seçim Komisyonunun (CENI), geçici sonuçları 6 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

KDC'de, 2016 sonuna kadar düzenlenmesi beklenen yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimleri, güvenlik ve mali sorunlar gerekçesiyle ertelenmişti. Muhalefet, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten ve anayasa gereği bir daha aday olamayacak Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'yı, seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.

Seçim Komisyonu, 23 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimi, başkentteki ofisinde çıkan yangında seçimde Kinşasa'da kullanılacak materyallerin yüzde 80'inin yandığı gerekçesiyle 30 Aralık'a ertelemişti.

Ülkenin doğusundaki Beni ve Butembo kentleri ile batıda Yumbi kentinde ise seçimler Ebola salgını ve güvenlik eksikliği gerekçesiyle Mart 2019'a ertelendi.