KDC'de protestoya polis müdahalesi: 4 ölü
Lubumbashi kentinde üniversitedeki elektrik ve su kesintisini protesto eden öğrencilere müdahale sırasında 3 öğrenci ve bir polis yaşamını yitirdi29 Ocak 2019 Salı 05:50
DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusundaki Lubumbashi kentinde polisin üniversitede düzenlenen protestoya müdahalesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Lubumbashi Üniversitesi öğrencileri, kampüsteki elektrik ve su kesintisini protesto için gösteri düzenledi.
Polis, yüzlerce öğrencinin katıldığı gösteriye göz yaşartıcı gaz ve silahla müdahale etti. Olaylarda 3 öğrenci ve bir polis yaşamını yitirdi.
KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, polisin müdahalesinin kınandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada gösteriye müdahale emrini veren komiserin tutuklandığı belirtildi.
Yaklaşık 10 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Lubumbashi Üniversitesi, geçen çarşamba etkili olan sağanak nedeniyle elektrik direklerinin yıkılması ve su borularının zarar görmesi sonucu enerjisiz ve susuz kalmıştı.
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