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KDC'de otobüsle kamyon çarpıştı: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

25 Aralık 2018 Salı 15:40
KDC'de otobüsle kamyon çarpıştı: 50 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'nın 200 kilometre batısındaki Kisantu kentinde, Matadi bölgesine giden kamyon ile karşı yönden gelen otobüs çarpıştı.

Kazada, 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar başkent Kinşasa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kisantu yakınlarında ekim ayında meydana gelen trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:40
  1. 27 ölü
  2. Kamyon
  3. KDC
  4. otobüs

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