0553 313 94 23

KDC'de otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 27'ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 olarak güncellendi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 00:06
KDC'de otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 27'ye çıktı

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'nın 200 kilometre batısındaki Kisantu kentinde, Matadi bölgesine giden kamyon ile karşı yönden gelen otobüs çarpıştı.

Ölü sayısını daha önce 50 olarak açıklayan yetkililer, kazada 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kongo Merkez Eyaleti Emniyet Müdürü Seguin Singuela, aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazayla ilgili soruşturma açılacağını belirtti.

Kisantu yakınlarında ekim ayında meydana gelen trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 00:06
  1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güvenlik korucularına ek tazminat mı ödenecek?
    1. Güvenlik korucularına ek tazminat mı..
    2. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    3. Serbest piyasada döviz açılış..
    4. Çorum'da okullara kar tatili
    5. GÜNDEM / 26 Aralık 2018
    6. Lice kırsalında sokağa çıkma yasağı.....
    7. Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz..
    8. Karaman'da eğitime kar engeli
    9. Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira..
    10. CHP'li belediyeden dev hizmet! Noel..
    11. Yarın okulların tatil olduğu iller..
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. Kara yollarında durum
    14. 26 ilde görev yapanlara ek tazminat
    15. "Rusya ile ABD ilişkisi sıfır"
    16. Türkiye'den Irak'taki terör..
    17. Sonu yaklaşan YPG'nin son umudu!
    18. ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha..
    19. Yalçın Topçu: Azerbaycan'ın öz toprağı..
    20. İstanbul Ofis Taşımacılığı Hizmetleri
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler