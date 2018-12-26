KDC'de otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 27'ye çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 olarak güncellendi.26 Aralık 2018 Çarşamba 00:06
Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'nın 200 kilometre batısındaki Kisantu kentinde, Matadi bölgesine giden kamyon ile karşı yönden gelen otobüs çarpıştı.
Ölü sayısını daha önce 50 olarak açıklayan yetkililer, kazada 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kongo Merkez Eyaleti Emniyet Müdürü Seguin Singuela, aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazayla ilgili soruşturma açılacağını belirtti.
Kisantu yakınlarında ekim ayında meydana gelen trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.
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