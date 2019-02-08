0553 313 94 23

KDC'de muhalif Fayulu'dan Afrika Birliği Mahkemesine seçim itirazı

Muhalif Martin Fayulu, 31 Aralık'ta seçimin sonuçlarına yönelik itirazını Afrika Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı

08 Şubat 2019 Cuma 05:47
KDC'de muhalif Fayulu'dan Afrika Birliği Mahkemesine seçim itirazı

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 31 Aralık'taki seçimde yarışan muhalif Martin Fayulu'nun seçim sonuçlarına Afrika Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nde itiraz ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Fayulu'nun partisi Kongo'nun Özgürlüğü Hareketi'nin Genel Sekreteri ve Lamuka Seçim Koalisyonu'nun Sözcüsü Eve Bazaiba, mahkemenin daha önce benzer konularda diğer ülkelerde seçimle hile karıştırıldığı yönünde karar verdiğini hatırlattı.

Bazaiba, "Umarım mahkeme tutarlı olur ve KDC'deki seçimlerin gerçek sonuçlarına saygılı bir karar alır." dedi.

KDC Seçim Komisyonu, 2 yıl ertelendikten sonra 31 Aralık'ta düzenlenen seçimi Felix Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak kazandığını açıklamıştı. Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Martin Fayulu'nun oyların yüzde 35,2'sini, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin ise yüzde 23,8'ini aldığını duyurmuştu.

Fayulu, hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etmiş, mahkeme Komisyonun açıkladığı sonuçları doğrulamıştı.

Tshisekedi, 24 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 05:47
  1. Afrika Birliği
  2. itiraz
  3. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  4. Martin Fayulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KDC'de muhalif Fayulu'dan Afrika Birliği Mahkemesine seçim itirazı
    1. KDC'de muhalif Fayulu'dan Afrika..
    2. Mali'de 3 ayda 5 bin isyancı silah..
    3. Amazon'un CEO'su Bezos'a şantaj iddiası
    4. Asansörde mahsur kalan iki kişi..
    5. Başkentte trafik kazaları: 3 yaralı
    6. Burkina Faso'da askeri karakola..
    7. "ABD'nin S-400 kaygısı politik"
    8. Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin..
    9. Bekçilerin üzerine araç süren..
    10. Türkiye'den Yemenli ailelere gıda..
    11. Atama ve görevden alma kararları Resmi..
    12. Annesi Mısır'daki direnişin sembol..
    13. Husilerden, Hudeyde'deki buğday..
    14. Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
    15. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    16. "Trump, Meksika ve Uruguay'ın..
    17. Avrupa Konseyi'den İtalya'ya mülteci..
    18. Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a..
    19. Irak hükümeti, çalışma programını..
    20. Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    'Hacı' Muharrem rakı masasında
    'Hacı' Muharrem rakı masasında