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KDC'de iyileşen Ebola hastasının bebeği oldu

Hamileyken ebola geçirip iyileşen kadından doğan ilk bebek Sylvana dünyaya geldi- Pazar günü 3,7 kilogram ağırlığında doğan Sylvana'nın sağlık durumu iyi ve ebola virüsü taşımıyor

10 Ocak 2019 Perşembe 13:25
KDC'de iyileşen Ebola hastasının bebeği oldu

DAKAR (AA) - Ebola salgınıyla mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), hamileyken ebola geçirip iyileşen birinden doğan ilk bebeğin dünyaya geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KDC Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Beni kentindeki ebola tedavi merkezinde bebek Sylvana, 3,7 kilogram ağırlığında doğdu.

Sağlık durumu iyi olan bebeğe yapılan 2 test de ebola virüsü taşımadığını gösterdi.

Diğer yandan, ülkenin doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 335'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında 628 kanamalı ateş vakası görüldü, bu kişilerden 580'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında ölenlerin sayısı 335'ye yükselirken, ebola virüsü taşıyan 222 kişi iyileşti.

Veriler, ayrıca ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 kanamalı ateşten ölüm vakası daha bulunduğunu gösterdi.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 57 bin 471 kişiye aşı yapıldı.

Ebola ilk olarak 1976'da, Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açtı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu isim verildi. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaştı, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:25
  1. "Ebola"
  2. bebek
  3. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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