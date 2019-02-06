0553 313 94 23

KDC'de ebola virüsü öldürmeye devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgında ölenlerin sayısı 432'ye ulaştı

06 Şubat 2019 Çarşamba 06:14
KDC'de ebola virüsü öldürmeye devam ediyor

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan ve ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgınında ölenlerin sayısı 432'ye yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve sonrasında Ituri eyaletine yayılan salgında, kanamalı ateş vakası 788'e yükseldi. Bu kişilerden 734'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 432 kişi hayatını yitirdi, 35 kişinin tedavisi halen devam ediyor. Virüsü taşıyan 267 kişi ise tamamen iyileşti.

Öte yandan veriler, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 54 vakada daha kanamalı ateşten ölüm bulunduğuna işaret ediyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 74 bin 96 kişiye aşı yapıldı.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açtı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu nehrin ismi verildi.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı ve Gine, Liberya ile Sierra Leone'da 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, 11 binden fazla kişi öldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 06:14
  1. Beni
  2. Ebola
  3. KDC
  4. salgın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O bakanlıkların kadroları artırıldı
    1. O bakanlıkların kadroları artırıldı
    2. Trump'tan 'Suriye' açıklaması: Artık..
    3. 2. Trump-Kim zirvesi 27-28 Şubat'ta..
    4. 24 saat grev! Gerginlik bitmiyor
    5. ABD Başkanı Trump: "Afganistan'da..
    6. Pompeo, Afganistan Devlet Başkanı..
    7. Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok..
    8. KDC'de ebola virüsü öldürmeye devam..
    9. Yeni Zelanda'daki orman yangınında..
    10. O silahı istediler! Türkiye'den..
    11. ABD Başkanı Trump, Kongrede yaptığı..
    12. Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık..
    13. Meclis o hastalıkları araştıracak
    14. ABD'li komutandan dikkat çeken..
    15. Binali Yıldırım açıkladı: Ücret artışı..
    16. Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem
    17. 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü
    18. Sivil polise silahlı saldırı
    19. Burkina Faso'da askeri birliğe..
    20. HSK Genel Kurul kararı Resmi Gazete'de
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor