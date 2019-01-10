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KDC'de cumhurbaşkanı seçiminin galibi Tshisekedi

Ana muhalefet partisi UDPS'nin lideri ve adayı Felix Tshisekedi, oyların yüzde 38,57'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi

10 Ocak 2019 Perşembe 06:31
KDC'de cumhurbaşkanı seçiminin galibi Tshisekedi

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 30 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini Felix Tshisekedi'nin kazandığı bildirildi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre, 30 Aralık'ta yapılan seçime katılım oranı yüzde 47,56 oldu.

Ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin (UDPS) başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tshisekedi, oyların yüzde 38,57'sini alarak seçimin galibi olurken, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı Martin Fayulu yüzde 35,2 oranında, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary ise yüzde 23,8 oranında oy aldı.

Açıklanan sonuçların 15 Ocak'a kadar Anayasa Mahkemesi tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

Diğer yandan seçimlerin Mart 2019'a ertelendiği Beni, Butembo ve Yumbi kentlerinin seçim sonuçlarını değiştirmesi beklenmiyor.

Felix Tshisekedi'nin babası Etienne Tshisekedi de Kasım 2011'de mevcut Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'ya karşı yarışmıştı.

Muhalefet, Kabila'nın kazandığı seçimlerde Tshisekedi'ye desteğin yüksek olduğu bölgelerdeki 2 bin sandığın değerlendirmeye alınmadığını savunmuştu.

Babasının Şubat 2017 yılındaki ölümü üzerine partinin başına geçen 55 yaşındaki Felix Tshisekedi'nin 5 çocuğu bulunuyor.

Tshisekedi, KDC'den 6 muhalif partinin belirlediği çatı aday Martin Fayulu'ya 11 Kasım'da desteğini açıklamış, ertesi gün partisinin tepkisi üzerine çatı aday anlaşmasından vazgeçtiğini duyurmuştu.

KDC'de, 2016 sonuna kadar düzenlenmesi beklenen yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimleri, güvenlik ve mali sorunlar gerekçesiyle ertelenmişti. Muhalefet, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten ve anayasa gereği bir daha aday olamayacak Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'yı, seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.

Seçim Komisyonu, 23 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimi, başkentteki ofisinde çıkan yangında seçimde Kinşasa'da kullanılacak materyallerin yüzde 80'inin yandığı gerekçesiyle 30 Aralık'a ertelemişti.

Ülkenin doğusundaki Beni ve Butembo kentleri ile batıda Yumbi kentinde ise seçimler Ebola salgını ve güvenlik eksikliği gerekçesiyle Mart 2019'da yapılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 06:31
  1. Felix Tshisekedi
  2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  3. seçim

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