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KDC'de bir günde 8 kişi eboladan öldü

KDC'de 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eboladan ölenlerin sayısı 220'ye yükseldi

05 Aralık 2018 Çarşamba 05:15
KDC'de bir günde 8 kişi eboladan öldü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında son bir günde 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölümlü vaka sayısı 220'ye çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan ebola salgını ile ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 453 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 405'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Şu ana kadar 220 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapan 144 kişi iyileşti. Ayrıca 453 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 ölüm vakası daha bulunuyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında, bugüne kadar 39 bin 845 kişiye aşı yapıldı.

- Ebolayla mücadelede Futbol

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı salgının etkisindeki Beni'de "Ebola evimde değil" temalı "Ümit Kupası" futbol turnuvasını düzenledi.

Bölgedeki gençler arasında futbolun yaygın olması nedeniyle Bakanlığın desteğiyle oluşturulan 47 takım iki hafta boyunca kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Başlama vuruşunu Sağlık Bakanı Doktor Oly Ilunga'nın yaptığı turnuva vasıtasıyla gençlerin sağlık aktivitelerine yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 05:15
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  4. KDC
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