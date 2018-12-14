KDC'de 7 bin elektronik oylama makinesi yandı

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) cumhurbaşkanı seçimine günler kala Seçim Komisyonuna (CENI) ait depoda çıkan yangında, 7 bin elektronik oylama makinesi yandı.

İçişleri Bakanı Henri Lova Sakanyi, yaptığı açıklamada, başkent Kinşasa'da meydana gelen yangında, elektronik oylama makineleriyle çok sayıda oy kabini ve seçim aracının da yandığını söyledi.

Yangının kundaklama sonucu çıktığına ilişkin ipuçlarının varlığına işaret eden Sakanyi, demokrasiye leke vurulmak istendiğini ancak seçim sürecinin sekteye uğramayacağını ifade etti.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan, 23 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak muhalif aday Martin Fayulu'nun seçim mitinginde çıkan olaylarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Önceki gün, yine Fayulu taraftarlarının düzenlediği seçim mitinginde güvenlik güçleri ile katılımcılar arasında çıkan arbedede, 2 kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş aralarında polislerin de bulunduğu 43 kişi yaralanmıştı. Olaylarda ayrıca 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler, Fayulu karşıtı eylemleri kınayarak KDC'li yetkilileri olayları kontrol altına almaya çağırdı.

- Çatı aday Fayulu

Martin Fayulu, 7 muhalefet partisinin İsviçre'de yürüttüğü müzakereler sonucu 12 Kasım'da çatı aday olarak belirlenmişti. Ancak 2 muhalefet partisi uzlaşıdan vazgeçmişti.

Fayulu, 23 Aralık'ta düzenlenecek seçimde, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ve iktidar koalisyonunun adayı, eski içişleri bakanlarından Emmanuel Ramazani Shadary’e karşı yarışacak.



