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KDC'de 600'den fazla milis silah bıraktı

Toplam sayısının bin 700 civarında olduğu tahmin edilen Kamuina Nsapu silahlı grubunun 600'den fazla üyesi devletin silah bırakma çağrısına uydu

29 Ocak 2019 Salı 07:49
KDC'de 600'den fazla milis silah bıraktı

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) merkezindeki Kasai eyaletinde 600'den fazla milisin silahlarını teslim ettiği bildirildi.

Kasai Eyaleti Valisi Denis Kambayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü bölgedeki silahlı gruplara silah bırakma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Çağrı üzerine bölgede faaliyet gösteren Kamuina Nsapu silahlı grubundan en az 600 milisin Kasai eyaletinin başkenti Kananga'ya gelerek silahlarını yetkililere teslim ettiğini belirten Kambayi, "Milisler, kimlikleri belirlendikten ve teslim ettiği silahlar kayıt altına alındıktan sonra köylerine rahatlıkla dönebilecekler." dedi.

Vali Kambayi, silah bırakanların sayısında artış beklediklerini dile getirerek, söz konusu kişilerin hükümetin belirlediği entegrasyon programlarına dahil edileceğini ve topluma kazandırılacağını anlattı.

- Çatışmalarda 3 bin kişi öldü

Yetkililer, Kamuina Nsapu silahlı grubuna bağlı milis sayısının bin 700 civarında olabileceğini belirtiyor.

Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, Ağustos 2016'da polis tarafından öldürülen Jean-Pierre Mpandi, diğer adıyla "Kamuina Nsapu" adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde saldırılar düzenliyor.

BM verilerine göre, Kasai bölgesinde 2016-2017 yıllarında ordu güçleri ile Kamuina Nsapu milisleri arasında çıkan çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi.

Şiddet olayları nedeniyle bir milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 07:49
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