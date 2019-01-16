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KDC'de 3 günde 890 kişi öldürüldü

BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen aralıkta 4 köyde iki kabile arasında çıkan çatışmada 3 günde en az 890 kişinin öldürüldüğünü bildirdi

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:43
KDC'de 3 günde 890 kişi öldürüldü

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısında iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 3 günde en az 890 kişinin öldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, KDC'nin batısındaki Mai-Ndombe eyaletinin Yumbi bölgesinde 4 köyde 16-18 Aralık'ta Banunu ve Batende kabileleri arasında çatışmalar çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, güvenilir kaynakların iddialarına göre, iki kabile arasındaki çatışmalarda en az 890 kişinin yaşamının yitirdiği, 82 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölü ve yaralı sayısının açıklanandan daha fazla olabileceğine işaret edilen açıklamada, iki ilkokul, iki sağlık merkezi, bir pazar yeri ve seçim ofisinin de dahil olduğu 485 ev ve binanın yakıldığı veya yağmalandığı ifade edildi.

Çatışmalardan dolayı 16 bin kişinin yerinden olduğu bildirilen açıklamada, bölgeden gelen alarm verici raporlara ilişkin OHCHR'nin soruşturma başlattığı kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "korkunç saldırıların" mağdurlarına adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bu şok edici şiddetin derhal ve adamakıllı soruşturulması ve faillerin adalete teslim edilmesi elzemdir." ifadesini kullandı.

Geçen ay meydana gelen çatışmaların, Banunu kabilesi mensuplarının, Batende topraklarındaki gömülü şeflerinin kalıntılarını almak istemesi üzerine çıktığı belirtilmişti.

Ordu birliklerinin bölgeye sevk edilmesinin ardından çatışmaların durduğu bildirilmişti.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:43
  1. BM
  2. KDC
  3. OHCHR

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