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KDC, AB Büyükelçisi Ouvry'den ülkeyi terk etmesini istedi

27 Aralık 2018 Perşembe 21:59
KDC, AB Büyükelçisi Ouvry'den ülkeyi terk etmesini istedi

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti, ülkedeki Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Bart Ouvry'den ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istediği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, KDC Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu, AB'nin ülkedeki temsilcisi Bart Ouvry'e gönderdiği notada, iktidarın cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Ramazani Shadary'e yönelik AB yaptırımlarının "kınandığı" belirtildi.

Notada, Ouvry'den 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.

Dışişleri Bakanı Okitundu, AB'den yaptırımları kısa süreliğine de olsa kaldırmasını talep etmişti.

AB Dışişleri Bakanları, 10 Aralık'ta yaptığı toplantıda, KDC'nin eski içişleri bakanlarından Shadary'ye yönelik mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanmasını içeren yaptırımları, ülkedeki seçim sürecini ertelemek ve göstericilere baskı uygulamaktan sorumlu tutarak bir yıl daha uzatma kararı almıştı.

KDC'de, 2016 sonuna kadar düzenlenmesi beklenen yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimleri, güvenlik ve mali sorunlar gerekçesiyle ertelenmişti. Muhalefet, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'yı, seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.

Kabila yönetimi, son olarak 23 Aralık'ta yapılacak seçimleri 30 Aralık'a erteledi.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:59
  1. Avrupa Birliği
  2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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