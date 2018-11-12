Hakkında 8 yıl hapis cezası verilen KCK firarisi yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde KCK ana davasından hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Adli makamlara sevk edildi

Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, KCK ana davasında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen V.A, yakalandı.

V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.