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KBÜ’nün girişimcilik başarısı

Karabük Üniversitesi “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasının 2019 dönemi için “Girişimcilik Kampı”na en çok öğrenci gönderen üniversite olarak “TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı”nı kazandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:49
KBÜ’nün girişimcilik başarısı

Karabük Üniversitesi “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasının 2019 dönemi için “Girişimcilik Kampı”na en çok öğrenci gönderen üniversite olarak “TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı”nı kazandı.


Karabük Üniversitesinin eğitimde kalite ve girişimci odaklı çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Son yıllarda uluslararasılaşmaya ve eğitimde kaliteye büyük önem veren Karabük Üniversitesi, yetiştirdiği girişimci öğrencilerle bu alanda da önemli başarılar elde ediyor. Bunun en son örneği ise Karabük Üniversitesi öğrencilerinin “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasında gösterdiği başarı oldu.


Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) tarafından 2011 yılından beri üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ve her yıl rekor sayıda başvurunun yapıldığı “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasında 2019 dönemiiçin final programı açıklandı.


Toplamda 5’i yurt dışından olmak üzere 81 şehirden ve 178 üniversiteden 2 bin 990 öğrencinin bin 118 iş fikri ile başvurduğu yarışmada Karabük Üniversitesi, tüm başvurular içerisinden 101 öğrencinin katılmaya hak kazandığı “Girişimcilik Kampı”na en çok öğrenci gönderen üniversite olarak “TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı”nı kazandı. Karabük Üniversitesi ayrıca yarışmaya en fazla öğrenci gönderen dördüncü üniversite oldu.


TÜSİAD Başkanı, Rektör Polat’ı kutlayarak ödül törenine davet etti


TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de, Karabük Üniversitesi tarafından ortaya konan bu başarı neticesinde Rektör Prof. Dr. Refik Polat’a sürece sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim etmek üzere yarışmanın 26 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek ödül törenine katılımları için davet mektubu gönderdi.


Kaslowski mektubunda, “Şahsınız başta olmak üzere gençleri girişimcilik konusunda yüreklendiren ve programımızı destekleyen üniversite mensuplarınızı kutluyor ve teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:49
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