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KBÜ’lü Profesör Şen, TFF Sağlık Kurulu Üyesi oldu

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:58
KBÜ’lü Profesör Şen, TFF Sağlık Kurulu Üyesi oldu

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliğine seçildi.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Mühendisliği Bölümü’nün Kurucu Başkalığını yapan ve halen aynı bölümde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu Üyeliğine seçildi. Aynı zamanda Adana Tabip Odası, Türk Nöroşirurji Derneği ve Avrupa Beyin Cerrahi Derneği (EANS), Türk Nöroşirurji Akademisi ve Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) üyesi olan Prof. Dr. Şen, Adana ve bölgeden uzun yıllar sonra bu göreve atanan kişi olmanın onurunu yaşadığını belirterek, “Adana’dan bana destek veren tüm dostlara ve bu göreve layık gören TFF Başkanımız ve yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.


Şen, TFF Sağlık Kurulunun ana amacını, “Kendi uzmanlık alanlarına giren konularda, sağlık ekibi üyelerine gerekli eğitimi vermek, futbolcu sağlığını korumak, futbolcu performansını değerlendirmek, geliştirmek ve yüksek tutmak” olarak anlattı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:58
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