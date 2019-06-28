0553 313 94 23

KBÜ’lü öğrenciler 2 kategoride 3 birincilik elde etti

Karabük Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen “2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında iki kategoride üç farklı proje ile birincilik elde etti.

28 Haziran 2019 Cuma 17:38
KBÜ’lü öğrenciler 2 kategoride 3 birincilik elde etti

Karabük Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen “2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında iki kategoride üç farklı proje ile birincilik elde etti.


Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği öğrencileri, yaptıkları projeler ile “TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması”nda Ankara Bölge birincisi oldular. Yarışmaya Türkiye genelinde bin 650 proje katılırken bölge finalleri 6 farklı bölgede 600 projenin katılımıyla gerçekleşti. Belirlenen bölgelerden biri olan Ankara’da yarışmaya katılan Karabük Üniversitesi öğrencileri projeleriyle ödüllere doymadı.


Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Ceren Sabah ve Merve Sema Ateş yarıştıkları “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” kategorisinde “Eğim ve İvme Ölçer ile Bluetooth Kontrollü Mouse ve Klavye Yön Kontrolü” adlı projeleriyle birincilik elde etti. Projenin danışmanlığını ise Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ragıp Karaş yürüttü.


Yine aynı kategoride yarışan Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Eren Adıgüzel ve Oğuzhan Bekir’in “Hesaplı Marketim” isimli projeleri de büyük başarı göstererek birinci oldu. Bu projenin danışmanlığını ise Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ortakçı yaptı.


‘Makine İmalatı ve Otomotiv” kategorisinde birincilik’


Yarışmada birincilik elde eden diğer bir öğrenci olan Mekatronik Mühendisliğinden Onur Kalaycı ise “Makine İmalatı ve Otomotiv” kategorisinde yarıştı. “Lazer Markalama ve CNC Freze Tezgahı” adlı projesiyle birincilik elde eden Kalaycı’nın projesinin danışmanlığını ise Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çayıroğlu yürüttü.


Birinci olan öğrenciler Türkiye Finali’nde yarışacak


Üç birincilik, bir ikincilik ve iki üçüncülükle yarışmaya damga vuran Karabük Üniversitesi öğrencilerinden birinci olan proje sahipleri, 600 proje arasından Türkiye finaline katılmaya hak kazandılar. Bölge yarışmasında birinci olmaya hak kazanan projeler 17-22 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da Türkiye finalinde yarışacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:38
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019 YÖK atlas
    1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi..
    2. Akçakoca Uluslararası Finduk Fest..
    3. Başkentte lezzet festivali
    4. Develi’de parklarda çim biçme ve..
    5. İç borçlanma stratejisi (2)
    6. 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve..
    7. Anne Koçaklı; “Kızımın cesedini..
    8. ABD'li aktör Steven Seagal, Türkiye'ye..
    9. Sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu
    10. Meyve hangi öğünde yenmeli?
    11. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu..
    12. "Türkiye'ye satarlarsa karşılarında..
    13. Tayvanlı bürokrattan Gürkan’a ziyaret
    14. İDO’dan Tekirdağ ve adalara sefer
    15. Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak
    16. "MİT tırları"nın durdurulması..
    17. CHP'li isimden Ekrem İmamoğlu'na çok..
    18. Develi Belediyesi’nden ’Öncelik..
    19. Milletvekili Altınok muhtarlarla bir..
    20. GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde..
    21. AFAD’dan mahalleyi sokağa döken..
    22. Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı..
    23. Balya Belediyesinden açıklama
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. Evin tek oğluydu, şehit düştü
    26. DÜZELTME - "Ege Yapı'dan 'Kordon..
    27. Süryani Cemaati Vali Pekmez ile bir..
    28. Avusturya büyükelçisi Vali Dağlı’yı..
    29. KBÜ’lü öğrenciler 2 kategoride 3..
    30. İBB Başkanı İmamoğlu mesaiye başladı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı