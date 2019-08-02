KBÜ’den, akademisyenler için “hak ihlali” kararına tepki

Karabük Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği “hak ihlali” kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin, sözde ‘Barış Bildirisi’ni imzalayan akademisyenlerin yaptıkları bireysel başvuru sonucu hak ihlali kararı vermesinin şehit ve gazilerin aziz hatıralarını zedelediğini, tüm kamuoyu vicdanı ile birlikte Karabük Üniversitesi mensuplarını da derinden yaraladığı belirtildi.

Sözde ‘Barış Bildirisi’ ile emperyal güçlerin taşeronluğunu üstlenen ve bölgede her türlü caniliği yapan PKK terör örgütüne üstü kapalı ve dolaylı destek verildiğinin ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Devletimizin kamu düzenini tesis etmek için yaptığı operasyonlar “kasıtlı ve planlı kıyım”, “katliam”, ”bilinçli sürgün” olarak nitelendirilmiştir. Vatandaşlarını teröristlerden korumak için önlemler alan ve bu doğrultuda gerektiğinde askeri operasyonlar yapan devleti suçlayıcı açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir yerinde ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez. Karabük Üniversitesi mensupları olarak bizler, Ülkemizin PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonları sekteye uğratacak hiçbir açıklamayı meşru görmediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”