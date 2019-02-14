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KBÜ’de İl protokolü ve öğretim üyelerinin ortak ‘Kolaj Sergisi’açıldı

Karabük protokolü, özel sektör yöneticileri ve üniversitedeki öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ‘Kolaj Sergisi’ Karabük Üniversitesinde sanatseverlerle buluştu.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:51
KBÜ’de İl protokolü ve öğretim üyelerinin ortak ‘Kolaj Sergisi’açıldı

Karabük protokolü, özel sektör yöneticileri ve üniversitedeki öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ‘Kolaj Sergisi’ Karabük Üniversitesinde sanatseverlerle buluştu.


Karabük Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Sanat Alanı Danışmanı Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca öncülüğünde, Karabük ili protokol üyeleri, özel sektör yöneticileri ve Karabük Üniversitesindeki öğretim üyeleri tarafından hazırlananve Türkiye’de ilk olan “Kolaj Sergisi”, Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesinde bulunan Sezer Güleç Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu. Bilinçaltının derinliklerinden çıkan, benzer veya birbirinden çok farklı, zıt ya da yakın çizgideki görüntülerin birleşimi olarak ifade edilen kolaj çalışmasında toplam 110 eser yer yer aldı.


Serginin açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve eşi Fadimana Polat, 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Genel Sekreter Lütfü Köm, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve eşi Sezer Güleç, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



“Ruh halimizi resmettiğimiz bir çalışma oldu”


Sergide konuşan Vali Fuat Gürel, kolaj çalışmasında herkesin kendi hayatından kesitler sunduğunu belirterek, “Geçmişten günümüze ve önümüzdeki süreçten beklentilerini belki dile getiriyorlar. Kalabalıkların içinde belki yalnızlığımızı, yoğun iş tempomuzun içerisinde belki özlemlerimizi gündeme getirdiğimiz, kafamızın arka planında olan ruh halimizi resmettiğimiz bir çalışma oldu. Kolaj çalışması esnasında pek önemli olmadığını düşündüğümüz tablo bugün burada müthiş bir eser haline gelmiş” diye konuştu.



Rektör Polat: “Birliktelik örneği oluşturduk”


Rektör Prof. Dr. Refik Polat, sergilenen kolaj çalışmasının bütün şehri kapsayan bir proje olduğunun altını çizerek, “Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca, 40 tane tablo için yola çıkmıştı. Biz bunu biraz daha genişletelim istedik. Şehrimizin ileri gelenlerini de işin içine katarak aslında bir birliktelik örneği oluşturduk burada. Herkes bu işin içine girdi. Çok güzel bir iş çıktı herkes memnun, inşallah üniversitemiz adına güzel bir iş yapılmış oldu” dedi.


Konuşmasında kendi kolaj çalışması hakkında bilgi veren Rektör Polat, “Benim tablomun ismi Simur yani 30 kuş demek, Mantıku’t-Tayr (Kuşların Diliyle)’dan esinlenerek çalıştım. Kuşlar, kendi padişahlarını ararlar ve o aradıkları noktada kendilerini bulurlar. Tabloda da bir ayna vardır zaten kendilerini görmek için. Benim yaptığım tablonun özü budur. Aslında kolajda herkes kendinin ruh halini yansıtmış oluyor” ifadelerini kullandı.



İl Emniyet Müdürü Tuğ: “Karabük’e ve üniversiteye yakışmış bir sergi”


Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kolaj sergisine katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi:


“Bana teklif edildiğinde hiç bu kolajla ilgili bilgim olmamasına rağmen Anıl Ertok Atmaca’nın yönlendirmesiyle kısmen de olsa düşündüğüm hayallerimi ‘Deniz ve İstanbul’ olarak resmetmeye çalıştım. Çocukluğumun bir kısmı İstanbul’da geçti. Polis çocuğu olmanın, İstanbul’da çocukluğumu geçirmemin, özellikle Anadolu yakasında Şemsi Paşa ve Üsküdar sahillerinde geçen çocukluğumu kolajda resmetmeye çalıştım. Gerçekten birbirinden çok çok güzel eserlerle Karabük’e ve üniversiteye yakışmış bir sergi.”



Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca: “Türkiye’de başka bir örneği yoktur”


Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Sanat Alanı Danışmanı Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca ise konuşmasında kolaj sergisinin sanatta farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını belirterek, “Karabük Üniversitesinin BAP projesiydi ve bir buçuk yıl önce ilk başladığımızda 40 kişiydi. Daha sonra Rektör hocamıza da yaptırınca onun çok hoşuna gitti. Rektörümüz ulaşabildiğimiz kadar herkese yaptıralım dedi ve böylelikle alan büyüdü. Çok büyük bir katılım oldu. Sanıyorum böyle bir kolaj sergisinin Türkiye’de başka bir örneği yoktur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:51
  1. sergi
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