0553 313 94 23

KBÜ’de I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’ başladı

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen I.

26 Nisan 2019 Cuma 20:51
KBÜ’de I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’ başladı

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresinde ikinci beyin denilen bağırsak mikrobiyotası tartışılıyor.


Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 27 Nisan’a kadar sürecek olan I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’nde sağlık ve tıp alanında çalışan bilim insanları, uzmanlar ve öğrenciler bir araya gelerek “Mikrobiyota” hakkında bilgiler paylaşıyor.


Kongre süresince mikrobiyota, metabolizma, obozite, beslenme, antibiyotik ve probiyotikler gibi birçok önemli konu ele alınıyor.


Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrenin açılışına Vali Fuat Gürel, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Doğan, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.


Programın açılışında konuşan Vali Fuat Gürel, böyle bir etkinliğin Karabük’te yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:


“Bu etkinliğin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından gündeme getiriliyor olması ve buna öncülük ediliyor olması çok önemli. Artık bulunduğumuz coğrafyadan bilim adamlarını dünyaca ünlü bilim adamlarının çıkmasını arzu ediyoruz. Bir tıp öğrencisi insanla uğraşıyor, insan hayatıyla uğraşıyor onun yapacağı hata ondan bilgisinden kaynaklanan bir eksiklik insan hayatına mal olacağı için kendimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor.”


Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat da kongrenin hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:


“İnşallah kongremiz verimli ve bereketli olur. Yeter ki üniversitemizde bu tür etkinlikler hiç eksilmesin, ben bu görevde kaldığım sürece size her türlü desteği vermeye hazırım.”


“Bilim insanları mikrobiyotayı ikinci bir beyin olarak isimlendiriyor”


Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül ise kongrede son yılların önemli bir konusu haline gelen mikrobiyotanın ele alınacağını belirterek “Mikrobiyota ile ilgili olarak bilim insanları normalde insan vücudunda bir tane beyin vardı ama bundan sonraki süreçte mide ile bağırsaklarda yaşayan o derin dünyayı da ikinci bir beyin olarak isimlendiriyor. Bu açıdan ben kongreye katılanların olayın bu yönüyle de çok değerli ve verimli bilgiler elde edeceğine inanıyorum” dedi.


Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Doğan, “Her geçen gün her alanda başarılarına yenisini ekleyen Karabük Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı sağlamaya ve bilimsel olarak etkinlikler ve çalıştaylar düzenlemeye devam etmektedir.” diye konuştu.


Kongre Danışmanı Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faik Ersoy, kongrede yaklaşık 230 katılımcının yer aldığını kongrenin kendilerine azmi, sabrı, mutluluğu öğrettiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 20:51
  1. bilim
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve mağarası imha edildi
    1. Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve..
    2. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
    3. ABD’den Rus ajanı kadına 18 ay hapis..
    4. Gündemi sarsacak açıklama! FETÖ'den..
    5. Koyun kırkan 11 işçi akıma kapıldı
    6. Yargıtay Başkanı Cirit Hatay Dörtyol'da
    7. Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 0 -..
    8. HDP’li yöneticiler terör örgütü..
    9. Albayrak'tan "Gıda komitesi" açıklaması
    10. Aracında başından vurulmuş halde..
    11. Başhekim Erkan Doğan istifa..
    12. MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı..
    13. Kontrolden çıkan otomobil dere..
    14. 2. Uluslararası Geleneksel ve..
    15. Turkish Airlines Challenge'de rekorlar..
    16. Katar BAE'nin DTÖ'ye sunduğu "çözüm"..
    17. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
    18. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    19. Ucuz ete yüzde 35 zam!
    20. Esenyurt’ta cadde ve bir binada çatlak..
    21. KBÜ’de I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’..
    22. Katil Esed İdlib'i vurdu! Çok sayıda..
    23. KBÜ’de “Tıp Mühendisliği: Bugünü ve..
    24. Badminton grup müsabakaları başladı
    25. Karabük Eğitim ve Araştırma..
    26. Medipol Başakşehir-Göztepe maçından..
    27. Rusya’nın kafasındaki ‘soru işareti’
    28. Polisin durdurduğu şahsın üzerinden 32..
    29. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    30. Esed rejiminden alçak iftira: Onların..
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı