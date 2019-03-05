KBÜ’de ‘28 Şubat Süreci ve Yeni Türkiye’ konferansı

Karabük Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “28 Şubat süreci ve Yeni Türkiye” konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven ile Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Karabük ÜniversitesiKütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “28 Şubat Süreci ve Yeni Türkiye” konulu konferansta Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven ve Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu 28 Şubat darbe süreci, öncesi ve sonrasında Türkiye’de yaşanan siyasi olaylar ile toplumsal gelişmeler üzerine bilgiler verdi.

“Yeni Türkiye 2017 yılında anayasa değişikliği ile anayasal olarak hayatımıza girdi “

Programın ilk konuşmacısı Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu, 28 Şubat’ın, Türkiye’de darbeler tarihiyle başlayan bir süreç olduğunu belirterek, “28 Şubat bir süreçtir ve bu sürecin başlangıcı belki 1950 seçimleriyle de irtibatlandırılabilir. Çünkü 1950 seçimlerinde iktidarın halk oyuyla el değiştirmesini benimsemeyenler vardı. 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çok önemli yerlerinde çok önemli belediye başkanlıkları kazandı ve o seçimler beraberinde 28 Şubat’ın taşlarını daha sık döşemeye neden oldu.” şeklinde konuştu.

Likoğlu,28 Şubat sürecinde çok zor günler yaşadıklarını dile getirerek,“Başörtülü öğrenciler üniversitelere alınmayacak diye talimatlar verildi. YÖK’ten imam hatipli öğrencilerin üniversiteye alınmaması için kat sayı uygulamasını getirmesi istendi. 28 Şubat öyle planlıydı ki o dönemde muhafazakâr ailelerin zeki çocukları işte bu sürece kurban gitti. 28 Şubat süreci bugün yaşadığımız bütün kötülükleri tek tek dizayn etti” dedi.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimiyle, 28 Şubat sürecinin ve anlayışının bitmediğini belirten Likoğlu, “28 Şubat süreci halkın tercihleriyle iktidar değişikliği olamaz diyenlerle, bu ülke bir Cumhuriyet ise söz hakkı milletin olması gerekir diyenlerin kavgasıydı ve bu kavga 15 Temmuz’a kadar devam etti. Bugün de bu kavga devam ediyor.” diye konuştu.

2007 yılında referandum ile yapılan anayasa değişikliğiyle yeni Türkiye’nin ilk adımlarının atıldığına vurgu yapan Likoğlu devamında şunları söyledi:

“Bu anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı seçme yetkisi TBMM’den halka geçti. Bugün yeni Türkiye, yeni sistem ihtiyacının temelinde aslında tam da bu var.2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı sistemi geldi. Yeni Türkiye aslında 2017 yılında anayasa değişikliği ile anayasal olarak hayatımıza girdi”

“Hiçbir darbe dış destek olmadan gerçekleşemez”

Programın diğer konuşmacısı Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven ise konuşmasında hiçbir darbenin dış destek olmadan gerçekleşmeyeceğine dikkat çekerek, “1960 darbesi, 1980 darbesi, 28 Şubat, 27 Nisan muhtırası, 15 Temmuz darbe girişimi dış destek olmadan hayata geçecek şeyler değil” dedi.

28 Şubat’ta yaşanan darbenin öncesinde yaşanan gelişmeleri ve bu darbenin yapılmasına sebep olan iç ve dış güçleri örneklerle anlatan Arseven konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Erbakan, 28 Şubat öncesi Doğru Yol Partisi’nin Genel Başkanı Tansu Çiller ile birlikte 54. Hükümet olan Refah Yolu hükümetini kurdular. Erbakan, yerli üretimle Türkiye’nin kalkınacağını ve bunu İslam dünyasının kaynakları ile gerçekleşeceğini söyledi. D8 (Gelişmekte olan 8 ülke) projesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan projesiydi. Erbakan D8’i kurarak böylece Siyonizm’e gidecek kaynakları İslam dünyası içerisinde tutup İslam dünyasını zenginleştirmek istedi. Erbakan’ın ekonomi başta olmak üzere bütün alanlarda yapmak istediği iyileşmeler iç ve dıştan bazı kesimleri rahatsız etti. 28 Şubat darbesine giden bir süreç vardı, Türkiye’de laik-anti laik kamplaşması getirerek devlet millet bağını koparmak istediler.”

28 Şubat sürecinde medyanın algı operasyonu yaptığını söyleyen Arseven, “Refah Partisi’nin oy oranının günden güne artması nedeniyle bazı güçler telaşa düşüp önlerini kesmek istedi. Erbakan, kararlı şekilde mücadele ederken birden ortaya Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı gibi tiplerin içinde olduğu ahlaksız olaylarla Müslümanlık üzerinde baskı kurulmaya başlandı. Memlekette baş örtüsüzler yaşamayacak diye bir algı yapıldı ve sürekli irtica görüntüsü altında vatandaşa böyle bir hava verildi” diye konuştu.

Konferansın sonrasında Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven ve Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Özcan Büyükgenç ile birlikte Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti.