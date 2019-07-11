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KBÜ’de “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türk Gençliği ” konferansı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üçüncü yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
KBÜ’de “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türk Gençliği ” konferansı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üçüncü yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.


Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen “Milli Birlik ve Milli Beka’da Gençliğin Rolü” adlı etkinlik 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Etkinlikler kapsamında ilk olarak 15 Temmuz gecesi yaşanan görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Fuaye Alanında kapılarını ziyaretçilere açtı.


Serginin ardından program, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Recep Arslan’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansla devam etti.


KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Fuat Gürel, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Genel Sekreter Lütfü Köm, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Gürel, “Halkımız 15 Temmuz’da devletinin yanında yer aldı”


Programın açılışında konuşan Vali Gürel, 15 Temmuz’un ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, “İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız ama şunu gördük ki devlet ne zaman zora düşerse vatansever halkımız, milletini, devletini, bayrağını seven halkımız her zaman devletinin yanında yer aldı. 15 Temmuz’da yine polisimizin, jandarmamızın ve askerimizin yanında yer alarak hep beraber milli şuur içerisinde bertaraf ettik” ifadelerini kullandı.


Dr. Öğretim Üyesi Arslan: “O kara geceyi aydınlatan, vatanına sahip çıkan Türk milleti olmuştur”


Açılış konuşmasının ardından Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Recep Arslan, “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türk Gençliği ” konulu konferansta 15 Temmuz gününde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi.


Arslan, 15 Temmuz’un Türkiye’nin en karanlık gecelerinden biri olduğunu belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “10 binden fazla FETÖ mensubu asker ve sivil; 35 askeri uçak, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi, 3 bin 992 silah ve 37 askeri helikopterle darbe giriminde bulunulmuştur. O kara geceyi aydınlatan, vatanına sahip çıkan Türk milleti olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir darbe direnişi başlamıştır. Kahraman Türk milleti, FETÖ’cü hainlere karşı göğsünü kurşunlara siper ederken, geride 250 şehit ve 2 bin 196 gazi bırakmıştır. Ancak FETÖ, üst aklın kontrolünde Türkiye’yi teslim alamamıştır. Ülkenin kurtarıcısı yine Türk gençleri olmuştur. Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında da aynı durum söz konusuydu.”


Konferansın ardından Karabük Üniversitesi uluslararası öğrencilerinin 15 Temmuz’a dair yazdığı mektuplardan oluşan “Uluslararası Öğrencilerimiz Gözünden 15 Temmuz Mektupları” adlı kitaplar, katılımcılara hediye edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
  1. sergi
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