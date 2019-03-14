KBÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erkan Doğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda yapılan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Doktorlarda ve sağlık çalışanlarında ki özveriye sahip olmanın büyük fedakarlık istediğini, özellikle doktor olabilmek için yüreği büyük insan olmak gerektiğini ifade eden Rektör Polat şunları söyledi:

“Doktor olabilmek için uykusundan ve sosyal hayatından fedakarlık yapabilmek lazım. Gece yarısında telefonu çalınca hastaya ya da yaralıya koşabilecek bir ruha sahip olmak lazım. Hayatındaki her türlü konforu bir yana koyup saatlerce ameliyatta kalabilmek ve hastaların şifa bulmasına vesile olmak için çaba sarf edebilmek lazım. Biz sağlık camiası dışındakiler bu fedakarlığı görüyoruz ve diyorum ki iyi ki varsınız.”

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ise konuşmasında bu yılki tıp bayramının diğer tıp bayramlarından farklı ve derin bir anlamı olduğunu belirterek, “Çünkü 14 Mart Tıp Bayramının ilk kutlandığı günün üzerinden tam bir asır geçti. Bugün ülkemizde 100. kez Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde Tıp Bayramı’nın kutlandığı 14 Mart tarihi, Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin kurulduğu 14 Mart 1827’den geliyor. Ancak ilk kutlama 14 Mart 1919 tarihinde yapılıyor” dedi.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erkan Doğan da konuşmasında şu sözlere yer verdi:“İlk defa 14 Mart 1919’da kutlanmaya başlayan bu bayram; Osmanlı Devleti’nin en zor dönemlerinde, uzun savaş yılları sonucunda, İstanbul’un ve tıbbiyenin işgali sırasında, Türk hekimlerinin özgürlük için başlattıkları mücadelenin ilk adımı, ilk meşalesidir.”

Program, Müzik Bölümü öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından son buldu.