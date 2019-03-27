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KBÜ öğrencilerinden kolon kanserine farkındalık etkinliği

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafındankalın bağırsak kanseri için farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:19
KBÜ öğrencilerinden kolon kanserine farkındalık etkinliği

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafındankalın bağırsak kanseri için farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.


Her yıl Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de kalın bağırsak kanseri farkındalık oluşturmak etkinlikleri düzenlenmektedir. Türkiye’de en sık görülen 5 kanser arasında yer alan ve önlenebilir, erken teşhis edilebilir bir kanser türü olan kolon kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek amacı ile Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Gönüllü Sağlıkçılar Kulübü tarafından etkinlik düzenlendi. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Burçak Kayhan’ın desteği ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, insanlara kolonkanseri konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bilgiler verdi.


Hastalıklar ile ilgili farkındalık oluşturmanın Sağlık Bakanlığının en önemli politikalarından biri olduğunu söyleyen Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Doğan, Hastalıklarla ilgili erken teşhis ve önlemeye yönelik tedbirler almak, düzenlemeler yapmak için farkındalık oluşturmak lazım. Tabi Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrenci arkadaşların bir kulüp vasıtası ile bu şekilde bir etkinlik yapmak istedikleri için bizde imkanları önlerine koyduk. Bu farkındalıkları bir şekilde oluşturmamız lazım. Yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Bu etkinliği düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.


Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi ve Gönüllü Sağlıkçılar Kulübü Başkanı Adenil Şen 1-31 Mart tarihlerinin kolon kanserinin farkındalık ayı olduğunu belirterek, “Bizde halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak adına Burçak Hocamızın desteği ile burada toplandık. Mavi kurdelelerimizi takıyoruz, kolon kanseri ile savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.


İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Burçak Kayhan ise, öğrencilerin bu etkinliği kimsenin söylememesine rağmen yapmalarının nedeninin insanları sevmelerinden kaynaklı olduğunu ifade ederek, “Biz millet olarak et ve ekmeği çok severiz. Ama birazcık sebze ve meyveye ağırlık verelim. Daha çok su içelim. Sigaran denen illetten uzak duralım. Bunlardan uzak durursak, bu gönüllü grupları başka hastalıklara yönlendirme şansımız olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:19
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