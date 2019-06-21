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KBÜ ile Irak Salahaddin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Karabük Üniversitesi, Irak’ta bulunan Salahaddin Üniversitesi (Salahaddin University) ile “Mevlana ve Erasmus Değişim Programı” anlaşması imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

21 Haziran 2019 Cuma 20:55
KBÜ ile Irak Salahaddin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Karabük Üniversitesi, Irak’ta bulunan Salahaddin Üniversitesi (Salahaddin University) ile “Mevlana ve Erasmus Değişim Programı” anlaşması imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.


Rektörlük protokol salonunda gerçekleşen iki üniversite arasındaki Mevlana ve Erasmus Değişim Programı protokolüne, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Salahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Anwar Dezaye imza attı.


Protokol töreninden önce Salahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Anwar Dezaye ve Salahaddin Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanı Hazım Burhan Alnajjar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar’ın eşliğinde Ay Yıldızlı Stadyum, Kamil Güleç Kütüphanesi, Demir Çelik Enstitüsü, Sosyal Yaşam Merkezi ve laboratuvarları ziyaret ederek bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 20:55
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