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KBÜ, Asya’nın en büyük eğitim fuarına katıldı

Karabük Üniversitesi, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya’nın en büyük eğitim fuarı APAIE 2019’a katıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:25
KBÜ, Asya’nın en büyük eğitim fuarına katıldı

Karabük Üniversitesi, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya’nın en büyük eğitim fuarı APAIE 2019’a katıldı.


Uluslararası öğrenci sayısı 6 bin 500’ü aşan ve 50’ye yakın ülkenin 150’den fazla üniversitesi ile anlaşması bulunan Karabük Üniversitesi, uluslararası anlaşmalarını artırmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya’nın en büyük eğitim fuarı APAIE 2019’a katıldı.


Universiti Teknologi Malaysiya (UTM)’nın ev sahipli yaptığı fuara Karabük Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Taniş ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden Arş. Gör. M.Esad Kuloğlu katıldı.


Bu yıl 16.’sının düzenlendiği ve “Asya Pasifik Yüksek Öğreniminde Farklılık ve Birliktelikler” gibi konularda toplantı ve seminerlerin yer aldığı APAIE 2019, 82 ülkeden yükseköğretim kurumu ile 3 bin 500 katılımcıyı ağırladı. Fuarda yer alan “Education in Turkey” standında Türkiye’den gelen diğer üniversiteler arasında yer alan Karabük Üniversitesi, birçok farklı ülkeden üniversiteyle Mevlana ve Erasmus Anlaşmaları yapmak üzere anlaşmalar imzaladı. Ayrıca fuar boyunca çok sayıda üniversitesinin rektörleri ile de görüşmelerde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:25
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