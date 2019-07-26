KBK’dan STK ve siyasi parti temsilcilerine ’Basın Bayramı’ kınaması

Kırşehir Basın Konseyi (KBK), yaptığı basın açıklamasıyla 24 Temmuz Basın Bayramında, yayın kuruluşlarının yok sayılmasına tepki gösterdi.

KBK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Basın Bayramı (24 Temmuz)’da bizleri unutmayan STK Yöneticileri ve Siyasi Temsilciler bizlerde sizi unutmayacağız."denildi.

Cemiyet tarafından yapılan basın açıklaması ise şöyle;

"24 Temmuz Basın Bayramında nezaketen de olsa arama teveccühünde bulunmayan siyasi partilerin temsilcileri ve STK yetkililerini basın etiği anlamında Kırşehir’de kamu oyunu bilgilendirme görevini üstlenen basın emekçileri adına kınıyoruz.

Kırşehir Basın Konseyi adına her platformda yürütmek istedikleri kampanyalarında yanlarında taraf olmadanyer aldığımız STK temsilcileri ve siyasi partilerin yetkililerinin nezaketen de olsa aramamaları bizleri ziyadesi ile üzmüştür.

Basın, her türlü yapılaşmaların önünde kamu oyunun da aydınlatılması noktasında önemli bir görev üstlenir. Bizler, hiç kimsenin kalemi olmadan kamu adına mesleğini icra eden yayın temsilcileriyiz. Bizleri muhatap almayanları bizler de muhatap almıyoruz.

Toplumda istedikleri zaman bizleri yanlarında görmek isteyenler bizler de kapılarımızı kapatıyoruz. Bildiklerimizi en doğru şekilde kamu oyuna yine aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerin kalemşoru değiliz. 111 Yıllık Basın bayramında bir tek cümleyi çok görmenizi kınıyoruz."