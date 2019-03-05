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Kazma küreklerle karlı dağları aşıp, imece usulüyle arızayı giderdiler

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Güney Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar, kazma küreklerle karlı dağları aşarak imece usulü içme suyu arızasını giderdi.

05 Mart 2019 Salı 11:38
Kazma küreklerle karlı dağları aşıp, imece usulüyle arızayı giderdiler

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Güney Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar, kazma küreklerle karlı dağları aşarak imece usulü içme suyu arızasını giderdi.


Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Bahçesaray ilçesinde, metrelerce karın kapattığı arıza yolunu yaya giden ekiplere Çatbayır Mahallesi sakinleri de kazma ve küreklerle yardıma koştu. Çatbayır Mahallesi’ne 1 Kilometre uzaklıkta bulunan arıza yerine giden yolun çığdan dolayı kapanması üzerine yaya yola çıkan ekiplerle vatandaşlar, kara bata çıka arıza bölgesine ulaştılar. Ağır kış şartlarında metrelerce karla mücadele ederek arızaya ulaşan ekipler, imece usulü yapılan çalışmanın ardından mahalleye tekrar suyun verilmesini sağladı.


Çatbayır Mahallesi sakinleri, VASKİ ekiplerine yaptıkları fedakârlıktan dolayı teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:38
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