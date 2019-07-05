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Kazma, kürek ve balta gibi aletlere sap yaparak mesleğini yarım asırdır sürdürüyor

Erzincan’da yaşayan ve her gün sabah erkenden gelerek dükkanını açıp heyecanla işinin başına geçen İlhan Tekbıyık(69),kazma, kürek ve balta gibi aletlere sap yaparak çok sevdiği mesleğini yarım asırdır sürdürüyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 07:20
Kazma, kürek ve balta gibi aletlere sap yaparak mesleğini yarım asırdır sürdürüyor

Erzincan’da yaşayan ve her gün sabah erkenden gelerek dükkanını açıp heyecanla işinin başına geçen İlhan Tekbıyık(69),kazma, kürek ve balta gibi aletlere sap yaparak çok sevdiği mesleğini yarım asırdır sürdürüyor.


Mesleğini ilk günkü gibi severek yaptığını anlatan Doğramacı Tekbıyık, "50 yıldır bu doğrama ve sap işinde çalıştım hala da devam ettirmeye çalışıyorum. Yıllardır ailemin ve çocuklarımın rızkını bu meslekten kazandım, benim tek gelirim bu meslekten. Mesleğimi çok seviyorum ve sağlığım el verdiği sürece bu işi sürdüreceğim’’ dedi.



"Geçmiş zamanla şimdiyi kıyaslayamayız"


Farklı illerden getirttiği ahşabı işleyerek kazma, kürek ve keser sapına dönüştürdüğünü dile getiren İlhan Tekbıyık, şunları söyledi; "Eskiden insanlar bilek gücü ile tarlasında bahçesinde çalışırdı, son yıllarda ise teknolojinin gelişmesi ve makineleşmeyle birlikte işlerde düşüş oldu, ama bu sene işlerimiz gayet iyi, Köylü makineye döndükten sonra giderlerinde artmasıyla artık aradığı kazancı bulamayınca yine tekrardan el emeğine dönüş sağladı. Çalışma koşulları göz önünde tutulduğunda, geçmiş zamanla şimdiyi kıyaslayamayız. Şimdi başka. Eski başka, şu an her işin malzemesi farklı oluyor. Her şey kolaylıkla yapılıyor, her şey elektrikli malzemeler yardımıyla yapılıyor. Eskiden insan gücüne dayalı aletler kullanılıyordu, o da insanı yoruyordu."



"Her alete farklı sap "


Köylülerin fabrikasyon ürünlerden şikayetçi olduğunu ifade eden Tekbıyık, "Fabrikasyon ürünler uzun ömürlü olmuyor, işi yarıda bıraktırıyor. Benim yaptığım saplar uzun yıllar kullanılır. En sağlam ve kaliteli sap malzemesi meşe ağacından yapılır. Piyasada her çeşit ağacın sapı mevcut. Bazı vatandaşlar iş yaptırmadan önce kendi buldukları ağacı getirerek ondan sap yapmamı istiyor. En önemli kural, takılacak sapın sağlam olması. Kazma, balta gibi aletlere meşe ağacından sap takıyoruz.Küreklere ise kavak ağacından, Sap takılacak aletin kullanım alanına ve cinsine göre sapın kalitesi, ağacın cinsi fark eder. Baltaya, bel küreğine, kazmaya takılan sapların hepsi farklıdır, kuvvetli olması gerekir. Süpürgeye, kesere takılan sap farklıdır. Kullanım alanına göre sap takılır." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 07:20
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