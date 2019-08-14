Kaz’ın ayağı aslında çok başka

Serdar Sav

Malumunuz haftalardır Kaz dağları muhabbeti dönüyor.. İşin aslına baktığınızda ise, kartel medyasının ve tetikçilerinin olayı kaşıdığını çok iyi görürsünüz.. Eee tabii bunlara birde şakşakçı sanatçı müsveddelerini eklerseniz tadından yenmeyecek bir yemeğe dönüşüyor haliyle.. Kaz dağlarının bahane olduğunu herhalde Gezi Parkı’ndaki olaylardan bu millet anlamıştır anlayacağını.. Açıklamalara bakıyorsunuz, Kaz dağları etrafında zaten gerekli ağaçlandırmaların yapıldığını ve yapılacağının mesajı en zirveden devlet kanalıyla yapılırken, hâlâ kaz dağları muhabbeti nedir Allah aşkına.. Bu milleti artık keriz yerine koyamayacaksınız.. Bu millete artık boyun eğdiremeyeceksiniz..