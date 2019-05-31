Kazımkarabekir MYO’da mezuniyet coşkusu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel, mezuniyet töreni ile ortak bir sevinci hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “İki yıl önce ailelerinden emanet olarak aldığımız evlatlarımızı bugün daha donanımlı ve akademik eğitimlerini tamamlamış bir şekilde yine ailelerine teslim ediyoruz. Mezuniyet sonrasında yaşayacağınız hayat için hepinize başarılar diliyorum. Allah hepinizin yolunu açık etsin” dedi.

"Durmaksızın uğraş vermeye, iyiyi ve doğruyu bulmaya gayret göstermelisiniz"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilere seslenerek, "Kişinin herhangi bir meslekte yeterlilik kazanması için iş deneyimi ve mesleki tecrübe son derece önemli olsa da üniversitelerin evrensel ikliminin ve herkesi kucaklayan akademik ortamının kişiye katacakları asla göz ardı edilmemelidir. O yüzden ben sizlere eğitiminizi hayat boyu sürdürmenizi ve en azından aldığınız önlisans eğitiminizi lisansa tamamlamanızı tavsiye ederim. Böyle yaptığınız takdirde mesleğinize bakış açınızın daha da gelişeceğine hiç kuşku yoktur. Unutmayın ki bu hayat yolu öyle ya da böyle tamamlanacaktır. Fakat aslolan bu yolculuğu yüz akıyla ve gönül rahatlığıyla tamamlamaktır. Onun için de durmaksızın uğraş vermeye, alın teri dökmeye, iyiyi ve doğruyu bulmak için elinizden gelen çabayı göstermeye gayret etmelisiniz” dedi.

Rektör Akgül’ün konuşmasının ardından Yüksekokul birincisi Gamze Bulut’a hediyelerini verirken Bulut, mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile devam eden tören, mezun öğrencilerin tek bir ağızdan mezuniyet andını okuması ve keplerin havaya fırlatılması ile sona erdi.

Törene, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kazımkarabekir Kaymakam Vekili İbrahim Gökmen, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel, üniversite personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.