Kazımcan Karataş resmen Galatasaray’da! Sarı-Kırmızılılar, Altay ile yaklaşık 1 milyon Euro’ya anlaşmaya vardı. Kazımcan ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.Futbola Altay’ımızda başlayan, Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı’mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş’a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk. Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur."

Kazımcan Karataş kimdir?

Kazımcan Karataş, kariyeri ve hayatı ile merak edilen futbolcular arasında yer alıyor. Altay forması giyen Kazımcan Karataş, gösterdiği performans ile dikkat çekmişti. Peki, Kazımcan Karataş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kazımcan Karataş hangi takımlarda oynadı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Kazımcan Karataş, 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Altay alt yapısında yetişen Kazımcan Karataş, 2020 yılında A Takım ile forma giymeye başladı. Sol bek mevkisinde görev alan Kazımcan Karataş, kanat pozisyonlarında da forma giyebilmektedir. 1,82 boyundaki Kazımcan Karataş, sol ayağına hakimdir.