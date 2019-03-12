Kazım Şahin: Tosya’nın 30 yıllık sorunlarına neşter vurduk

Kastamonu’nun Tosya İlçe Belediye Başkanı Kazım Şahin, kamu yatırımlarının takibini yaparak Tosya’nın 30 yıllık sorunlarına neşter vurduklarını söyledi.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katıldığı ilçe mitinginde vatandaşlara seslendi. Belediye Başkanlığı önünde gerçekleşen mitingde konuşan Tosya’nın sorunlarının üzerinden geldiklerini söyledi.

Vatandaşlara seslenen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya’nın 30 yıllık sorunlarına neşter vurduklarını ifade ettiklerini ifade ederek, “Piknik yapabileceğiniz misafirlerinizi ağırlayacak bir merkez olarak hizmet verecek. Kösen Çayırı ve Dipsiz Göl’ü de belediyemize kazandırıp siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Hizmet bitmez düşünen insanlar için gönül adamları için hizmet bitmez. İnşallah yeni dönemde kamu yatırımları devam edecek. Kastamonu senatosundan geçen Tosya Uygulamalı bir dört yıllık fakültemiz genel kuruluna sunuldu. Bu konuyu da genel başkan vekilimize arz edeceğiz. Gerek Tosya - Kastamonu Yolu yine Tosya-İskilip Yolu gerek hastanemizin yükseltilmesi gerekse ağır sanayi sorunları ile ilgili dosyamızı sunacağız ve Tosya’mızın günlük hayatında olan bu sorunlarına milletimiz, devletimiz aracılığıyla neşter vurulmasına vesile olacağız. Biz sizin emrindeyiz. Bir taraftan yerel hizmetler diğer taraftan kamu yatırımları. Biz bunların takipçisi olacağız. Eğer takipçisi olmasaydık bu kadar kamu yatırımları tamamlanmazdı. Tosya’da 30 yıllık sorunlarına neşter vurulamazdı” dedi.

“Temiz çevre diye yola çıktık”

Belediye Başkanlığına çıkış sürecinin temiz çevre olduğu söyleyen Belediye Başkanı Kazım Şahin, “Meslek Yüksek Okulu bunlardan birisi arıtma bunlardan birisi huzur evi bunlardan birisi, 1992’de temeli atılan kültür merkezi bunlardan birisi. Saniyede 55 litre atık su bunlardan birisi. Bunları konuşmadık laf üretmedik bunların tamamını bitirdik değerli hemşerilerim. Daha dün Tosya’nın atık suyu Devrez’e gidiyor aşağı ova köylerinde yetişen sebze ve meyvelere zarar veriyordu. Ne diye yola çıktık? Temiz çevre diye yola çıktık. Temiz enerji diye. Sosyal projelerde huzurevi bunlardan birisi. Çöpten kurtardık. Köyleri 1 Nisan’dan itibaren çöpten kurtarıyoruz. Bu Tosya’nın ve bütün Kastamonu’nun ilçeleri ile topladığımız çöplerden 8 milyon kilo watt saat elektrik üretiyoruz. Sadece çarşı içine attığımız asfaltın değeri 5 milyon. Bunların parası verildi. İş makinesi, lojistik tesisler, taş kırma, kum eleme, sıcak asfalt, parke üretimi bütün bunlar sizin hizmetinizde. Çoğu ilde olmayan hizmetleri, gerçekleştirilemeyen yatırımları Tosya olarak, Tosyalılar olarak, Tosya Belediyesi olarak siz değerli hemşerilerimizin gayreti, arkanızda durması dualarınızla gerçekleştirdik. Ama hizmetlerde durmak yok yola devam diyoruz” şeklinde konuştu.