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Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

02 Haziran 2019 Pazar 13:01
Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında barış ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluğu pekiştirdiğini belirtti. Başkan Kurt mesajında şu sözlere yer verdi:


“Hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Sevginin, saygının, kardeşliğin ve barışın simgesi olan bayramlar, insanları birbirine daha çok yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren, aile ve dostluk bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Ülke olarak ayrıştırıldığımız, hatta kutuplaştırılmaya çalıştığımız günler yaşıyoruz. Her şeye rağmen bizler, bu zor günlerde bir arada durmak zorundayız. Bayramları da bu birliğin sağlanması için bir fırsat olarak değerlendirerek; oluşan birlik, beraberlik ve barış duygusunu devam ettirmeliyiz. İhtiyaç sahibi, muhtaç insanlarımıza da yalnız olmadıklarını hissettirerek mutluluğumuzu ve coşkumuzu onlarla paylaşmalıyız. Ramazan Bayramı’nda lütfen büyüklerimizi unutmayalım; ziyaret edelim, ellerinden öpelim. Bizlerden küçük kardeşlerimizle sohbet edelim, nasıl olduklarını soralım. Onlara güzel günlerin bizi beklediğini söyleyelim. Birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha mutlu ve coşkulu; bayram günlerinin sevinç ve coşkusunu her an yüreğinizde hissettiğiniz günleriniz olsun. Bayramdan sonra da güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Unutmayın her şey çok güzel olacak. ”

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:01
  1. odunpazarı

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