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Kazım Kurt’un makamı çocuklara emanet

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlhan Ünügür İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Beyza Nur Sırasöğüt’e bıraktı.

23 Nisan 2019 Salı 15:15
Kazım Kurt’un makamı çocuklara emanet

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlhan Ünügür İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Beyza Nur Sırasöğüt’e bıraktı.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Beyza Nur Sırasöğüt’ü kapıda karşıladı. Başkan Kurt, minik öğrenci ile bir süre sohbet ettikten sonra makamını Beyza Nur Sırasöğüt’e devrederek, Odunpazarı Belediyesi’nin kendisine emanet olduğunu söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Başkanlık makamına oturan Beyza Nur Sırasöğüt, Park ve Bahçeler Müdürü Bilgen Perk’i arayarak 71 Evler Mahallesi’ne yeni bir park yapılması talimatı verdi. Minik Başkan Sırasöğüt’e bisiklet hediye eden Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi 71 Evler Mahallesi Aydın Arat Halk Merkezi’nde satranç eğitimi alan Minik Başkan Beyza Nur Sırasöğüt ile satranç maçı yaptı.


Makam devrinde konuşan Başkan Kurt, “Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz. Bunun kıymetini, önemi bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti’ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Büyük Önder Atatürk’ün sizlere verdiği değerin bilincinde olmalıyız. Onun yolundan ayrılmadan, ülkemize yararlı yurttaşlar olmamız lazım. Bu en önemli görevinizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, bu konu da gerekli olan tüm desteği sağlayacağız. Bu bizim en önemli görevimiz. Biz Odunpazarı’nda çocukları ve kadınları mutlu etmek için çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:15
  1. odunpazarı

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