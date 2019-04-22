Kazım Kurt’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin aydınlık geleceği çocuklara emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Kurt; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada çocuklara armağan edilen, barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayram olduğunun altını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) milletin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin de sembolü olduğunu kaydeden Başkan Kurt, 23 Nisan 1920’de kurulan Meclis ile Türk milletinin bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi. Başkan Kurt, “23 Nisan 1920, milletimizin kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür. Milletin canıyla, kanıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun da simgesidir. Çocuğa yönelik cinsel istismar, şiddet, çocuk işçilik hala ülkemizin en önemli sorunları arasında bulunuyor. Okula gitmesi gereken yaşta; kalem, defter, kitap ve oyuncak tutması gereken eller ne yazık ki fabrikalarda, atölyelerde, sanayide ve sokaklarda sömürülüyor. Bu yüzden de bir kez daha Odunpazarı Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi çocuk hakları ve çocuklarımızın geleceği için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeye devam edeceğimize dair söz veriyoruz. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere, tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.