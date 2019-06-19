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Kazım Kurt’tan Türk Harb-İş’e hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesini ziyaret etti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:43
Kazım Kurt’tan Türk Harb-İş’e hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesini ziyaret etti.


Sendika binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, Türk Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Kazım Kurt ve Hasan Atak bir süre sohbet etti. Mart ayında gerçekleştirilen kongre ile Türk Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı seçilen Hasan Atak’ı ve yönetim kurulunu tebrik eden Başkan Kurt, Atak ve arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi. Sendika ve meslek örgütlerinin emekçilerin haklarının korunması ve kollanması için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Kurt, ‘emek en yüce değerdir’ diyen bir belediye başkanı olarak sendika ve meslek odalarına destek vermeye devam edeceğini söyledi.


Odunpazarı Belediyesi’nin yeni döneminde katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirerek paydaşlarının sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi’ni işçi, memur ve vatandaşlarla birlikte yönetmek istiyoruz. Demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve emek örgütleri bu katılım ve birliktelik için hayati önem taşıyor. Odunpazarı Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planının temelini oluşturmak için kurum, kuruluş, sendika, meslek odası ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte 20 ve 21 Haziran tarihlerinde Aladdin Park Cafe’de Ortak Akıl Çalıştayı düzenleyeceğiz. Bundan sonra Odunpazarı’nı birlikte yöneteceğiz” dedi.


Başkan Kazım Kurt’a ziyareti için teşekkür eden Hasan Atak, Başkan Kurt’a yeni döneminde başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi’nin bundan önceki 5 yılda başarılı çalışmalar yaptığını belirten Atak, Başkan Kurt’un yeni dönemde de Odunpazarı ve Eskişehir Halkı için başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:43
  1. odunpazarı

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