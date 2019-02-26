Kazım Kurt’tan izcilere kamp alanı Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, ‘15-22 Şubat İzci Yararlıdır Haftası’ nedeniyle Eskişehir izcileri tarafından düzenlenen Dünya ve İzci Düşünce Günü etkinliklerine katıldı.

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, ‘15-22 Şubat İzci Yararlıdır Haftası’ nedeniyle Eskişehir izcileri tarafından düzenlenen Dünya ve İzci Düşünce Günü etkinliklerine katıldı.

Başkan Kazım Kurt, önünüzdeki dönem Odunpazarı’nda izcilik konusunda da Türkiye’ye örnek olacak çalışılmalar gerçekleştireceklerini söyleyerek tam teşekküllü bir kamp alanı planladıklarını belirtti. Eskişehir İki Eylül İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü’nün lisanslı izci gönüllüsü olan Kazım Kurt, etkinlikler kapsamında izci yeminini etti. İzci grubu liderleri ise Başkan Kurt’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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