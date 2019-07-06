Kazım Kurt’tan Bakkalcıoğlu’na hayırlı olsun ziyareti Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Bakkalcıoğlu’nu makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt’a eşi Türküz Kurt eşlik etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bozüyük Belediye Başkanı seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu tebrik eden Başkan Kurt, Bakkalcıoğlu’na başarılar diledi. Ziyaret sırasında Başkan Kurt ve Bakkalcıoğlu bir süre belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kurt’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, nazik ziyaretleri için Başkan Kurt ve eşi Türküz Kurt’a teşekkür etti.

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