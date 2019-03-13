Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa

Eskişehirspor tribünlerinin efsane ismi Amigo Orhan’ın adı, Odunpazarı Belediyesi Amigo Orhan Halk Merkezi’ne verildi.

Odunpazarı Belediyesi’nin 12. halk merkezi olan Amigo Orhan Halk Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Halk merkezinin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Amigo Orhan lakabıyla bilinen Orhan Erpek, Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay, Eskişehir Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, Eskişehirspor’un efsane futbolcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk Merkezi’nin açılışında konuşan Amigo Orhan, gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı açılışta Amigo Orhan, "Bu güzel eseri Eskişehir halkına kazandıran Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a çok teşekkür ediyorum. Yeni nesil gençlerimizin, atalarının politikalarını uyguladıklarını gördükçe gurur duymaktayız ve bunun devamını diliyorum. Aramızdan ayrıları hürmet ve saygı ile anıyorum" dedi.

"Bu merkez Amigo Orhan’a helal olsun"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Odunpazarı Belediyesi’nin bir vefa borcunu ödediğini söyledi. Başkan Kurt, "Amigo Orhan denilince Eskişehir’de adını bilmeyen, onun efsane pozunu bilmeyen yoktur. Bugüne kadar Amigo Orhan’ı ölümsüzleştirecek, insanların beyninin içine çakacak bir eser maalesef yapılmadı. Biz bu eksikliği hissederek Odunpazarı’ndaki halk merkezlerine Eskişehir’e hizmet eden hemşehrilerimizin, büyüklerimizin adını verme geleneğimizi sürdürdük. Emek Mahallemizde Baştürk Parkı içine yapmış olduğumuz bu 12. halk merkezimizin adını Amigo Orhan Halk Merkezi koyduk. Bu merkez, bu bölgedeki çocukların, gençlerin, kadınların geleceğe umut ile bakması için atılacak adımların ilk merkezi olacak. Nasıl onlar 1965’lerde Kuvâ-yi Milliye ruhunu bütünleştirip devrimci bir hamle yaptıysa biz de Emek Mahallesi’nde bu hamleyi bekliyoruz. Bu hizmeti yaparken Eskişehir’e hizmet etmiş büyüklerimizin adını sonsuza kadar yaşatmak görevimizi de yerine getiriyoruz. Bu merkez Amigo Orhan’a helal olsun. Amigo Orhan’a uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Başkan Kurt, konuşmasının ardından Amigo Orhan’a teşekkür plaketi takdim etti. Eskişehirspor taraftarları adına Efeler Tribün Lideri Muharrem Sülük ve Meşelikspor yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca Amigo Orhan katılımcıların yoğun isteği üzerine "Bir baba hindi" ve "Es Es Es Eski Eski Es" tezahüratı yaptırdı.

Halk merkezinin açılış programı Ramazan Çelik konseri ile devam etti. Yağan yağmura rağmen sahneye çıkan Ramazan Çelik, Eskişehirlilere coşku dolu bir konser verdi.