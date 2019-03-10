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Kazım Kurt: Yeni dönemde muhtarlık müdürlüğü kuracağız

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2019 Pazar 16:09
Kazım Kurt: Yeni dönemde muhtarlık müdürlüğü kuracağız

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, muhtar adayları ve azaları ile bir araya gelerek, yeni dönemde muhtarlık müdürlüğü kurulacağını aktardı

 

Çok sayıda muhtar adayı ve azasının katıldığı toplantıda konuşan Başkan kurt, “Hiçbir muhtarımızın siyasi kimliğine, akrabalık ilişkisine bakmadım. Doğru ilişkiyi, doğru talebi olan bütün muhtarlara eşit ve aynı mesafede hizmet ettim” şeklinde konuştu. Muhtarlara her ay toplantı yaparak Eskişehir’in ve Odunpazarı’nın sorunlarını tartışmak istediklerini söyleyen Başkan Kurt, yeni dönemde muhtarlık müdürlüğü kuracaklarını da duyurdu. Toplantıya katılan muhtar adaylarına teşekkür eden Kazım Kurt, kazanmanın önemli olmadığı dile getirdi. Aday olma cesaretini gösterebilmenin önemli olduğunu kaydeden Kurt, “Önemli olan demokrasinin sonucuna katlanmak. Kazanmak da var kaybetmek de. Kaybettin diye dünyanın sonu gelmez. Bence kaybeden daha önemlidir, çünkü kazananın meşruiyetini sağlar. Bu nedenle de de her mahallede 3 ya da 5 aday var. Bu adaylardan biri kazanacak, aynı belediye başkanlarında, milletvekilliğinde olduğu gibi. Yüzlerce aday olur, birileri kazanır, diğerleri ile hizmete devam ederiz. Bu anlayış içinde Odunpazarı Belediyesi’nde görev yaptım. Hiçbir muhtarımızın siyasi kimliğine, akrabalık ilişkisine bakmadım. Doğru ilişkiyi, doğru talebi olan bütün muhtarlara eşit ve aynı mesafede hizmet ettim. Hiçbir muhtarımızın bize yanlış yaptı demeye hakkı yoktur. Objektif ve demokrat bir tavırlar muhtarlarımızla 5 yıl birlikte çalıştık, ama onlardan aynı objektifliği görmedik” dedi.

 

“Muhtar seçilecek arkadaşlar bana objektif olsun”

 

Muhtar adaylarına seslenen Belediye Başkanı Kurt, “Muhtar seçilecek arkadaşlarım, bana karşı objektif olsun. Baka partilerin militanlığını, sözcülüğünü yapmasın. Ben nasıl bütün muhtarlarımıza eşit mesafeden el uzatıyorsam, muhtarlarımız da bana eşit olsun” diye konuştu. Yeni dönemde yapacakları çalışmaları anlatan Kurt, “Çünkü o halk merkezlerinde Kazım Kurt hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi propagandası yapmadı. Bu konuda dikkatli olacak kadar demokrat bir adamım. Hiçbir muhtarın da oraya başka partinin adayını getirip politika yaptırması doğru bir şey değil” ifadelerini kullandı.

 

“Demokrasi için yola çıkan herkese aynı mesafede duruyorum”

 

Muhtar adayı olan adayların hepsine tıpkı muhtarlara olduğu gibi eşit mesafede olduğunun altını çizen Odunpazarı Belediye Başkanı, demokrasi adına yola çıkan bütün adaylara aynı mesafede durduğunu söyledi. “Hepsini seviyorum, hepsini de kutluyorum. Bu nedenle de yeni dönemde kaybeden arkadaşlarımızın mahalle meclisleri ile yönetimlere katılma anlayışlarını devam ettirmelerini diliyorum. Her mahallede mahalle meclisleri kuruyoruz. Katılın, mahallenizin sorunları ile ilgili düşüncelerinizi orada paylaşın, oralarda etkili olmaya çalışın” diyen Başkan Kurt, birlikte karar alma mekanizmasını hareketlendirmek istediklerini vurguladı.

 

“Muhtarlarla her ay toplantı yapmak istiyorum”

 

Her ay muhtarlarla toplantı yapmak istediklerini belirten Kazım Kurt, “Sadece kendi mahallesinin sorunları ile ilgilenen muhtar doğru yaklaşım içinde değildir. Akarbaşı muhtarının 71 Evlerdeki bir sorunla ilgili düşüncesi benim için önemlidir. Bunları almak, tartışmak isterim. Yeni dönemde ben bu toplantıları yapmak istiyorum. Mahalle meclisi başkanları ile belediye meclis toplantısından önce toplantı yaparak belediye meclisi gündemini değerlendiriyoruz. Benzer bir toplantıyı muhtarlarla neden yapmayalım? Birlikte çalışmak için muhtarların da Eskişehir ile ilgili düşüncelerini almak isteriz” diyen Başkan Kazım Kurt, muhtarların belediye hizmetleri hakkında yeterince bilgi sahibi olamamaktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:09
  1. Eskişehir
  2. odunpazarı

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