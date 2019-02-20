Kazım Kurt vatandaşlarla buluşarak sıkıntılarını dinledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Emek Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Kurt, önünden geçtiği bir kahveye girerek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara 5 yılda Odunpazarı Belediyesi’nde yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, halkın istek, şikayet ve önerilerini de dinleyerek güncel siyasetten 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere kadar birçok konuda sohbet etti.

Emek Mahallesi’ne ikinci Halk Merkezi

Odunpazarı’nın farklı mahallelerinde 11 Halk Merkezi açtıklarını belirten Başkan Kurt, bu halk merkezleri ile hizmeti kenar mahallelere getirdiklerini söyledi. Halk merkezlerinde çeşitli branşlarda atölyeler açtıklarını ifade eden Başkan Kurt, bu atölyelere 15 bin kişinin katıldığını söyleyerek, “Kadınlar bu atölyelerde meslek öğrenerek çanta, bebek yaptı. Kadınlar, ürettiklerini açtığımız iki dükkanda satıyor. Asgari ücretle geçinmek zor. Herkes bu ekonomik koşullarda yaşıyor. Kadınlar en azından cep harçlığını çıkarıyor ya da ev ekonomisine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Kurt, Emek Mahallesi’ne bir halk merkezinin yetmediğini, Baştürk Parkı’na ikinci halk merkezini açacaklarını söyleyerek “Bu halk merkezlerinde atölyeler açılacak. Buralardan çok sayıda sanatçı çıkabilir, çok sayıda kadın meslek sahibi olabilir. Bu işleri önemsiyoruz, bu yüzden de geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.