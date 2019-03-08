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Kazım Kurt Turan Tarım işçileri ile bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Organize Sanayi Bölgesine yaptığı ziyaretlerine bir tarım fabrikasını ziyaret ederek devam etti.

08 Mart 2019 Cuma 16:28
Kazım Kurt Turan Tarım işçileri ile bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Organize Sanayi Bölgesine yaptığı ziyaretlerine bir tarım fabrikasını ziyaret ederek devam etti.


İşçilerle sohbet eden Kazım Kurt, kendileri için emeğin en yüce değer olduğunu söyledi. İşçi haklarına ve sendikal haklara her zaman saygı duyduklarını ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı’nda sendikasız işçi kalmadığına dikkat çekti. 31 Mart Yerel seçimler konusunda işçilerle konuşan Kurt, “31 Mart tarihide yapılacak seçimlerde yerel yöneticileri seçeceğiz. 5 yıllık Odunpazarı Belediye Başkanlığı dönemimizde çok farklı işlere imza attık. Örneğin Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan insanların şikayetçi olduğu, ancak hiç kimsenin sorunu çözmeye cesaret edemediği eski lunaparkın olduğu atıl durumda ki alan sorununu çözdük. O alana Cumhuriyet Parkı’nı yaptık. Cumhuriyet Parkımız şuanda insanlarımızın kullandığı bir yer haline geldi. Bu bizim kararlı ve tavırlı duruşumuzun sonucudur. Gökmeydan Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Parkı, Eskişehir’in en iyi parklarından birisi haline geldi” dedi.



“Her mahalleye halk merkezi”


Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Halk Merkezleri hakkında da konuşan Başkan Kurt, “Her mahallede halk merkezi yapma hedefimiz var. 5 yılda 11 adet halk merkezi yaptık. 12’nci halk merkezimiz olan Emek Mahallesi Amigo Orhan Halk Merkezimi de 12 Mart Salı Günü açacağız. Halk Merkezlerinden gelen çocuklarımıza ve kadınlarımıza farklı branşlarda eğitimler veriyoruz. Eğitimler sonucunda çocukların okullarında ve sınavlarında daha başarılı oluyor. Kadınlarımız da kurslarda öğrendikleri el emeklerini Arasta Çarşısı’nda açtığımız dükkan da satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor” diye konuştu.



“Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz”


Odunpazarı Belediyesi’nin kıdemli vatandaşlar için yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Kurt,“Yaşlılarla ilgili çalışmalarımız kapsamında yaşlılarımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Bizimle bağlantı kurduklarında SOBE birimimiz ile yaşlılarımızın evine gidip, tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun dışında yardıma muhtaç kişileri tespit edip onlara Halk Kart veriyoruz. Halk Kart ile birlikte Vatan Caddesinde bulunan Halk Market’e gelen ihtiyaç sahipleri hem alışveriş yapmanın tadını çıkarıyor hem de canları ne istiyorsa onu alabiliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:28
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